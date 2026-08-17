Наталка Денисенко стала геройкою мемів через весільну обітницю: Пане Президент планети Венера

Українська акторка Наталка Денисенко та її обранець Юрій Савранський опинилися в епіцентрі уваги користувачів соцмереж. Відео з їхнього весілля швидко стало вірусним у Threads, а окрема фраза артистки перетворилася на популярний мем.

У мережі активно обговорюють кадри з церемонії, на якій пара обмінювалася весільними обітницями. Проте частина юзерів поставилася до емоцій закоханих скептично, засумнівавшись у щирості їхніх слів.

Особливу увагу користувачів привернув момент, коли Наталка звернулася до свого обранця зі словами: "Пане Президент планети Венера". Цей незвичний набір слів миттєво розлетівся мережею та дав поштовх новій хвилю жартів.

Тепер у соцмережах активно висміюють ситуації, коли люди готові сказати будь-що заради досягнення власної мети. Вірусний ролик порівнюють із моментом, коли дружина звертається до чоловіка по кошти чи послугу, а дехто жартує, що саме так варто починати розмову з керівником про підвищення зарплати.

Наталка Денисенко стала зіркою мережі / скриншоти з тредсу



Нагадаємо, офіційний розпис Наталки Денисенко та Юрія Савранського відбувся 8 серпня у Києві. Вранці пара неабияк здивувала публіку, адже для укладання шлюбу закохані обрали розслаблені образи у шовкових піжамах. Гучне святкування тривало три дні та проходило у столичному яхт-клубі на березі Дніпра. За час основної урочистої частини наречена змінила три розкішні дизайнерські сукні.

З'явилися подробиці про те, чи була Олена Світлицька серед гостей на весіллі Наталки Денисенко. Хоча куми давно не підтримують зв'язок, гучне святкування мало всі шанси стати першим кроком до їхнього примирення.