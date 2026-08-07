Відкрила його як особистість, а не героя: Наталка Денисенко розкриє справжнього "Холостяка"

Українська акторка Наталка Денисенко знову стане провідником у світ залаштункового життя романтичного реаліті. Офіційно підтверджено, що зірка повертається на проєкт "Холостяк" як ведуча ексклюзивного бекстейджу.

Творці шоу зазначають в своєму інстаграмі, що телеведуча виводитиме на відверті розмови головного героя Вʼячеслава Кравцова та дівчат, які змагатимуться за його серце. Вона покаже глядачам усе те, що зазвичай залишається поза основними випусками: щирі емоції після церемоній троянд, непередбачувані моменти знімань та реальну атмосферу на майданчику.

Наталка Денисенко бере інтервʼю / фото з інстаграму holostyakstb

Сама акторка зізнається, що з досвідом усе краще розуміє потреби та зацікавлення аудиторії.

Я дуже рада знову долучитися до проєкту "Холостяк" як ведуча бекстейджу. Після першого сезону мені вже краще зрозуміло, що найбільше цікавить глядачів і про що хочеться запитати у дівчат та холостяка,

– запевнила акторка.

Наталка Денисенко / фото з інстаграму holostyakstb

За словами Наталки, знайомство з В'ячеславом Кравцовим стало для неї не менш захопливим досвідом, адже до старту зйомок вони не були знайомі. Тепер вона відкриває його не лише як головного героя, а й як особистість із власним характером.

Для мене не менш цікаво було знайомитися зі Славою. До початку зйомок ми не знали одне одного, тому зараз я відкриваю його не лише як головного героя проєкту, а й як особистість. У бекстейджі глядачі побачать моменти, які не потраплять до ефіру, але допоможуть краще зрозуміти його характер і атмосферу, що панувала на майданчику,

– інтригує ведуча.

Наталка Денисенко та Вʼячеслав Кравцов / фото з інстаграму holostyakstb

Денисенко також додала, що проєкт став для неї дуже близьким завдяки команді, з якою завжди приємно зустрічатися знову на майданчику.

Сподіваюся, що цього сезону нам вдасться ще більше відкрити для глядачів життя за лаштунками та показати те, що зазвичай залишається поза кадром,

– підсумувала зірка.

Наталка Денисенко та Григорій Решетнік / фото з інстаграму holostyakstb

Творці шоу вже встигли прочинити завісу таємниці – виявляється, одна з учасниць пішла на сміливий крок і повністю змінила правила першого знайомства з головним героєм.

