"Моя троянда з шипами": чоловік Наталки Карпи звернувся до дружини з фронту

Чоловік української співачки Наталки Карпи, військовослужбовець Євген Тєрєхов, розчулив мережу публічним освідченням. Захисник присвятив коханій емоційний допис, у якому розповів, за що найбільше нею захоплюється, поки перебуває на передовій.

На своїй сторінці в Instagram Євген опублікував спільну фотографію з дружиною та порівняв її з трояндою, яка поєднує в собі ніжність, красу та незламний характер.

Моя дружина – наче троянда. Я можу дивитися на неї й досі захоплюватися її красою, її ніжністю, поглядом, усмішкою. Але я знаю: ця троянда не без шипів. І я люблю її саме такою, бо за цією ніжністю ховається неймовірна сила. У ній є стрижень, який не дозволяє їй зламатися. Якщо вона бачить ціль – вона йде до неї. Через труднощі, через стіни, через усе, що стає на шляху,

– написав Тєрєхов.

Окремо військовослужбовець наголосив, як сильно цінує те, що Наталка самостійно піклується про їхню доньку та тримає на собі всю родину, поки він захищає країну від ворога.

Але найбільше мене вражає інше. Поки я далеко, там, де війна, вона тримає наш світ. Вона віддає себе нашій дитині. Любить, виховує, обіймає, заспокоює. Вона проходить через свої труднощі сама, поки я не можу бути поруч. І я розумію, скільки в ній сили. Можливо, я не завжди кажу це вголос. Але я бачу. Бачу кожен її крок. Кожну її боротьбу. Кожну жертву заради нашої сім’ї,

– зізнався Євген.

Наталка Карпа та Євген Тєрєхов / фото з інстаграму

На завершення чоловік співачки додав, що саме сім'я залишається його головною мотивацією боротися і повертатися додому живим.

І якщо десь далеко я продовжую свій шлях, то знаю, заради кого я маю повернутися. Моя троянда. Ніжна. Сильна. Зі своїми шипами. Жінка, яку я люблю. Жінка, якою я захоплююся. І найкраща мама для нашої дитини. Я дуже хочу, щоб вона знала: я бачу тебе. Я ціную тебе. І я неймовірно тобою пишаюся,

– підсумував захисник.

Нагадаємо, Наталка Карпа та Євген Тєрєхов перебувають у шлюбі вже 10 років. Попри відстань та випробування війною, подружжя продовжує підтримувати міцний зв'язок та берегти романтику у стосунках.

Нещодавно біля будинку Наталки Карпи в Києві стався приліт. Співачка показала жахливі наслідки і розповіла, де вона перебувала.

