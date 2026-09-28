Біля будинку Наталки Карпи в Києві стався приліт: співачка показала наслідки

Наталка Карпа повідомила, що неподалік від її будинку в Дарниці стався приліт.

Співачка показала наслідки удару у своєму інстаграмі та розповіла, що в момент атаки перебувала далеко від Києва.

За словами артистки, влучання сталося в сусідній із її будинком багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали. На опублікованих кадрах видно, як на верхніх поверхах будинку спалахнула пожежа.

У момент удару Наталки Карпи не було в Києві. Вона виступала на фестивалі осені OKTOBERFEST 2026, який проходив у "Козацькій Слободі Раковець".

І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці було влучання… Влетіло в будинок поруч. Усі живі, це найважливіше,

– написала співачка.

Додамо, що після початку повномасштабного вторгнення Наталка Карпа разом із донькою Златою переїхала з Києва до Львова. Торік артистка розповідала, що придбала квартиру в місті.