Крім того, розсекретила, чи вже виплатила оселю і чи розпочала там ремонт в ексклюзивній розмові з журналісткою Show 24.

Так, після початку повномасштабного вторгнення Наталка Карпа разом з донькою перебралася з Києва до Львова. Деякий час вони жили з бабусею і дідусем, проте згодом виконавиця вирішила, що вже час купити свою квартиру.

Чоловік воює, а ми тут в тилу намагаємось зберігати домашній затишок, сімейну атмосферу. Насправді я дуже вірю, що все закінчиться і ми знову повернемось у квартиру в Києві, де все буде гарно, добре. А поки тут ми вже третій рік кочуємо у нашої бабусі. У певний момент мене підірвало. Я вирішила, що вже третій рік сидимо, треба квартиру у Львові,

– пояснила виконавиця.

Вона додала, що купила житло під виплату, тож ще за неї розраховується.

Вона вже фактично є, побудована, ми вже можемо робити там ремонт, у нас вже є ключі. Ремонт от-от планую почати. Якось довго планую проєкт, я відважуюсь на той ремонт, бо знаю що це таке. Особливо, коли жінка сама це робить,

– розповіла Наталка Карпа.

Зауважимо, що Наталка Капа заробляє зараз через рекламні інтеграції, музичний контент, який монетизується, продажі парфумів та контракти з компаніями як бренд-амбасадорка.