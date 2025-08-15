У той день Легейда грала у виставі "Співай, Лоло, співай!", де у неї головна роль. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Дар'я Легенда дізналась, що Юрій Феліпенко загинув на фронті від свого колеги Валерія Величка.

Це такі втрати, які неможливо пропрацювати, час не змінює нічого. Це непомірна втрата, до якої ти не можеш звикнути,

– сказала вона.

Дар'я одразу подзвонила до свого чоловіка Дмитра, а потім почала писати побратимам Юрія і питати, чи новина про загибель Феліпенка правдива. Адже, як зізналась акторка, вона спершу не прийняла ситуацію.

Через 10 хвилин мені вже треба було виходити на сцену. Я вийшла на сцену. Я не пам'ятаю цієї вистави взагалі. Я не пам'ятаю її абсолютно, тому що весь мій ресурс і вся моя енергія йшли на те, щоб просто не розсипатись на сцені. Кожною думкою, кожною секундою, я постійно була з ним,

– пригадала Легейда.

Багато акторів, які брали участь у виставі "Співай, Лоло, співай!", тоді також уперше почули про загибель Феліпенка. Ввечері Дар'ї написав побратимам Юрія, а потім вона побачила допис його дружини Катерини Мотрич.

