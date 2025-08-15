Про коханого інфлюенсерка згадала у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Юра був дуже емоційно доступним, вразливим, ніжним, відкритим, щирим і таким близьким, безпечним, сповненим іронії до життя,

– поділилась Катерина Мотрич.

Дівчина думала, що Феліпенко таким був з усіма. Однак після загибелі Юрія Катерина почала спілкуватися з людьми з його оточення і зрозуміла, що це не так.

Все, що я чую про Юру – це інша картинка, ніж те, що бачила я. Тому що він зі мною був у великій безпеці й дозволяв собі бути дуже вразливим, ніжним і не таким колючим. Загалом він реготун страшний, іронічний, дуже комунікабельний за бажанням. Юра для мене був дуже безпечною і найближчою людиною,

– зізналась інфлюенсерка.

Мотрич додала, що вони з чоловіком були командою.

Нагадаємо, Катерина Мотрич повідомила про загибель Юрія Феліпенка 15 червня. З українським захисником попрощалися у Києві 19 червня: у Театрі на Подолі, де він працював, і Михайлівському соборі.