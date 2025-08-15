О любимом инфлюенсер вспомнила в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Смотрите также Это был хороший, теплый и семейный день, – жена Фелипенко очаровала фото с их свадьбы

Юра был очень эмоционально доступным, уязвимым, нежным, открытым, искренним и таким близким, безопасным, полным иронии к жизни,

– поделилась Екатерина Мотрич.

Девушка думала, что Фелипенко таким был со всеми. Однако после гибели Юрия Екатерина начала общаться с людьми из его окружения и поняла, что это не так.

Все, что я слышу о Юре – это другая картинка, чем то, что видела я. Потому что он со мной был в большой безопасности и позволял себе быть очень ранимым, нежным и не таким колючим. В общем он хохотун страшный, ироничный, очень коммуникабельный по желанию. Юра для меня был очень безопасным и самым близким человеком,

– призналась инфлюенсерка.

Мотрич добавила, что они с мужем были командой.

Екатерина Мотрич о Юрии Фелипенко: смотрите видео онлайн

Напомним, Екатерина Мотрич сообщила о гибели Юрия Фелипенко 15 июня. С украинским защитником попрощались в Киеве 19 июня: в Театре на Подоле, где он работал, и Михайловском соборе.