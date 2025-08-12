Об этом Екатерина сообщила в инстаграме, передает Show 24. Инфлюенсерка призналась, что последние дни ее "очень расшатали", из-за чего девушка забыла о годовщине их свадьбы.

Екатерина Мотрич опубликовала несколько фото со свадьбы с Юрием Фелипенко. Она вспомнила, что это был "очень хороший, теплый и семейный день". Ранее инфлюенсерка не делилась этими фотографиями, ведь ей что-то не нравилась в образе.

Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло,

– призналась Мотрич.

Екатерина была одета в длинное белое платье, а свой образ дополнила украшениями и маленьким венком. Юрий выбрал светлую рубашку и брюки цвета хаки. Образы пары гармонично сочетались.

Екатерина и Юрий должны были бы праздновать годовщину свадьбы / Скриншот из инстаграма инфлюенсерки

Екатерина Мотрич показала фото со свадьбы / Скриншот из инстаграма инфлюенсерки

Как Юрий Фелипенко сделал предложение Екатерине Мотрич?

Юрий Фелипенко сделал предложение Екатерине Мотрич в Харькове перед ювелирным магазином. Сразу после этого пара пошла в ЗАГС, а через некоторое время влюбленные отпраздновали свадьбу.

"Это все было так мило, наивно, по-детски и с ощущением, будто это никому не нужно, но все равно то, что это произошло, это все невероятные воспоминания", – подчеркнула Екатерина.