После потери любимого Екатерина рассказала, как он ей сделал предложение, и вспомнила, какой была их свадьба. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".

Екатерина рассказала, что ни она, ни Юрий не имели "идеи фикс" о свадьбе. Они не стремились подтверждать свои отношения формальностями.

Мы говорили о том, что создаем семью, и, вероятно, поженимся, если возникнут юридические вопросы, появятся дети или будем планировать покупать совместное имущество. Это были – и остаются – без преувеличения невероятно чистые, искренние, сильные и абсолютно командные отношения и взаимодействие,

– отметила Мотрич.

Поскольку Юрий был полным сиротой, после его мобилизации вопрос брака встал и с практической стороны, чтобы Екатерина имела право представлять его интересы в случае необходимости.

Как Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко поженились?

Предложение состоялось во время совместной поездки в Харьков, когда актер прошел базовую общевойсковую подготовку. Прямо перед ювелирным магазином военный сделал предложение. Сразу после этого они с девушкой пошли в ЗАГС. Впоследствии пара отметила свадьбу.

Это все было так мило, наивно, по-детски и с ощущением, будто это никому не нужно, но все равно то, что это произошло, это все невероятные воспоминания,

– подчеркнула Екатерина.

Заметим, что 20 июня Екатерина Мотрич и Юрий Фелипекно должны были бы праздновать годовщину свадьбы, однако актер погиб на передовой за несколько дней до этого. Накануне наша редакция писала подробный материал о истории любви Фелипенко с женой.