Екатерина рассказала, что вечером была на праздновании дня рождения друга и переписывалась с Юрием. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".

Екатерина Мотрич поделилась, что они с мужем постоянно поддерживали связь, даже когда он был на выездах.

На один день они переехали на другую позицию. Она показалась не очень. Они собрались оттуда выезжать. Что-то было так тревожно, и потом Юра написал: "Катенька, за нами уже едут", я ответила: "Набери, когда выедете в безопасное место". Потом перед сном спросила, как он, и заснула,

– рассказала она.

Девушка проснулась утром и увидела, что любимый ей не ответил, однако подумала, что он спит. Екатерина начала успокаивать себя, хотя раньше Юрий всегда делился с ней, как у него дела.

Мотрич начала писать собратьям Фелипенко, но они тоже ей не отписывали. В тот день у инфлюенсерки была запланирована съемка, во время которой ей позвонили из ТЦК.

Я уже поняла, что с ТЦК не звонят сообщить о том, что у Юры все хорошо. Они приехали на адрес, который мы указывали. Это было недалеко от места, где была съемка. Я дождалась их. Приехал капеллан и медсестра, дали мне бумажку, сказали, что Юра погиб, посадили меня на лавочку,

– вспомнила Екатерина.

Она призналась, что плохо помнит две недели после гибели мужа.

Гибель Юрия Фелипенко