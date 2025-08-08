Після втрати коханого Катерина розповіла, як він їй освідчився, та пригадала, яким було їхнє весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Рефлексія".

Катерина розповіла, що ані вона, ані Юрій не мали "ідеї фікс" про весілля. Вони не прагнули підтверджувати свої стосунки формальностями.

Ми говорили про те, що створюємо сім'ю, і, ймовірно, одружимось, якщо виникнуть юридичні питання, з'являться діти або плануватимемо купувати спільне майно. Це були – і залишаються – без перебільшення невимовно чисті, щирі, сильні й абсолютно командні стосунки та взаємодія,

– наголосила Мотрич.

Оскільки Юрій був повним сиротою, після його мобілізації питання шлюбу постало і з практичного боку, щоб Катерина мала право представляти його інтереси у разі потреби.

Як Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко одружилися?

Освідчення відбулося під час спільної поїздки до Харкова, коли актор пройшов базову загальновійськову підготовку. Прямо перед ювелірним магазином військовий зробив пропозицію. Одразу після цього вони з дівчиною пішли в РАЦС. Згодом пара відзначила весілля.

Це все було так мило, наївно, по-дитячому і з відчуттям, ніби це нікому не потрібно, але все одно те, що це сталося, це все неймовірні спогади,

– підкреслила Катерина.

Інтерв'ю з Катериною Мотрич: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що 20 червня Катерина Мотрич та Юрій Феліпекно мали б святкувати річницю весілля, проте актор загинув на передовій за декілька днів до цього. Напередодні наша редакція писала детальний матеріал про історію кохання Феліпенка з дружиною.