Подробностями Добрынин поделился в шоу "Тур по звездам". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Владимир Бражко живет вместе с Дашей Квитковой и ее сыном от Никиты Добрынина Львом. Телеведущий рассказал, что знаком с женихом бывшей жены, и добавил, что между ними прекрасные отношения.
Самое главное, как чувствует себя ребенок. Для меня это основа основ. Если ему комфортно – супер,
– отметил Добрынин.
По словам Никиты, сын понимает, что он является его отцом, а Бражко – лишь новый избранник мамы.
Самое главное – детская психика, и чтобы он был обернут вниманием, теплом, безопасностью. Для меня это очень важно, поэтому мое сердце спокойно за малого,
– признался телеведущий.
Никита Добрынин в шоу "Тур по звездам": смотрите видео онлайн
Для справки! Даша Квиткова и Владимир Бражко официально объявили о своих отношениях 9 июля. Полузащитник киевского Динамо поздравил блогера с днем рождения, опубликовав их совместное милое фото в инстаграме.
6 сентября Квиткова сообщила, что возлюбленный ей сделал предложение. Блогер сказала "да". Долгое время в сети ходили слухи о ее тайной женитьбе с Бражко, однако впоследствии Даша их опровергла.
Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина?
Напомним, что Никита Добрынин был главным героем 9 сезона реалити-шоу "Холостяк". Даша Квиткова пришла на проект побороться за сердце телеведущего, и он выбрал ее в финале.
Даша и Никита стали единственной парой из "Холостяка", которой удалось создали семью. Добрынин сделал предложение любимой на Бали. В мае 2020 года они расписались, а в августе отпраздновали свадьбу.
13 июля 2021 года у супругов родился сын Лев.
Во время полномасштабного вторжения влюбленные обвенчались. Однако в 2023 году объявили о разводе.