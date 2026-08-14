Show24 Музика Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026
14 серпня, 15:43
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Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

Софія Хомишин

Представника України на Дитяче Євробачення-2026 оберуть у неділю, 13 вересня, о 18:00.

Про це повідомили на сайті Суспільне Культура. Фінал конкурсу проведуть у форматі великого концерту.

Подивитися його можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на платформі junior.eurovision.ua та на ютуб-каналі Євробачення Україна.

Коли відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення / Фото з інстаграму 

За постановку фіналу відповідатимуть режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий. Вони працюватимуть над тим, щоб кожен учасник мав власний образ і стиль виступу, а номери не були схожими один на одного.

Режисери-постановники Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото з інстаграму 

Над танцювальною складовою виступів юних артистів працюватиме хореограф Данило Дємєхін.

Данило Дємєхін став хореографом Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото з інстаграму 

Хто змагатиметься у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

Цього року до лонгліста Нацвідбору потрапили 15 юних виконавців. Загалом організатори отримали рекордні 642 заявки.

У відборі беруть участь:

  • гурт Vyhor;
  • Марія Близнюк;
  • Катерина Ватан;
  • Софія та Вероніка Возняк;
  • Владислав Данілевський;
  • Роман Дорошенко;
  • Софія Дупелич;
  • Дмитро Карабет;
  • Еріка Колесніченко;
  • Софія Назаренко;
  • Анастасія Пошедіна;
  • Марко Сердинський;
  • Злата Солоненко;
  • Олівія Ткачик;
  • Каріна Штефанеса.

Як і торік, переможця Нацвідбору визначатимуть глядачі та три члени журі. Саме вони оберуть представника України на Дитячому Євробаченні-2026.

Раніше ми розповідали, коли та де відбудеться Дитяче Євробачення-2026.

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