Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

Представника України на Дитяче Євробачення-2026 оберуть у неділю, 13 вересня, о 18:00.

Про це повідомили на сайті Суспільне Культура. Фінал конкурсу проведуть у форматі великого концерту.

Подивитися його можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на платформі junior.eurovision.ua та на ютуб-каналі Євробачення Україна.

Коли відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення / Фото з інстаграму

За постановку фіналу відповідатимуть режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий. Вони працюватимуть над тим, щоб кожен учасник мав власний образ і стиль виступу, а номери не були схожими один на одного.

Режисери-постановники Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото з інстаграму

Над танцювальною складовою виступів юних артистів працюватиме хореограф Данило Дємєхін.

Данило Дємєхін став хореографом Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026 / Фото з інстаграму

Хто змагатиметься у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026

Цього року до лонгліста Нацвідбору потрапили 15 юних виконавців. Загалом організатори отримали рекордні 642 заявки.

У відборі беруть участь:

гурт Vyhor;

Марія Близнюк;

Катерина Ватан;

Софія та Вероніка Возняк;

Владислав Данілевський;

Роман Дорошенко;

Софія Дупелич;

Дмитро Карабет;

Еріка Колесніченко;

Софія Назаренко;

Анастасія Пошедіна;

Марко Сердинський;

Злата Солоненко;

Олівія Ткачик;

Каріна Штефанеса.

Як і торік, переможця Нацвідбору визначатимуть глядачі та три члени журі. Саме вони оберуть представника України на Дитячому Євробаченні-2026.

Раніше ми розповідали, коли та де відбудеться Дитяче Євробачення-2026.