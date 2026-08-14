Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026
Представника України на Дитяче Євробачення-2026 оберуть у неділю, 13 вересня, о 18:00.
Про це повідомили на сайті Суспільне Культура. Фінал конкурсу проведуть у форматі великого концерту.
Подивитися його можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на платформі junior.eurovision.ua та на ютуб-каналі Євробачення Україна.
За постановку фіналу відповідатимуть режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий. Вони працюватимуть над тим, щоб кожен учасник мав власний образ і стиль виступу, а номери не були схожими один на одного.
Над танцювальною складовою виступів юних артистів працюватиме хореограф Данило Дємєхін.
Хто змагатиметься у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026
Цього року до лонгліста Нацвідбору потрапили 15 юних виконавців. Загалом організатори отримали рекордні 642 заявки.
У відборі беруть участь:
- гурт Vyhor;
- Марія Близнюк;
- Катерина Ватан;
- Софія та Вероніка Возняк;
- Владислав Данілевський;
- Роман Дорошенко;
- Софія Дупелич;
- Дмитро Карабет;
- Еріка Колесніченко;
- Софія Назаренко;
- Анастасія Пошедіна;
- Марко Сердинський;
- Злата Солоненко;
- Олівія Ткачик;
- Каріна Штефанеса.
Як і торік, переможця Нацвідбору визначатимуть глядачі та три члени журі. Саме вони оберуть представника України на Дитячому Євробаченні-2026.
Раніше ми розповідали, коли та де відбудеться Дитяче Євробачення-2026.