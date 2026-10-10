Грошей не шкодували: кліпи 90-х, які коштували цілий статок

Сьогодні для хіта іноді достатньо смартфона, кільцевої лампи й танцю, який підхопить TikTok. У 90-х усе було дещо складніше: якщо Майкл Джексон хотів космічну станцію – будували космічну станцію. Якщо Guns N' Roses хотіли церкву посеред пустелі – питання було лише в тому, куди надсилати рахунок.

Епоха MTV подарувала музичні кліпи з бюджетами у кілька мільйонів доларів. І це суми тих років, без поправки на інфляцію. 24 Канал зібрав добірку найдорожчих кліпів 90-х, які ви точно бачили.

Michael & Janet Jackson – "Scream", 1995

7 мільйонів доларів

Тут можна одразу закривати конкурс. Scream Майкла та Джанет Джексон офіційно потрапив до Guinness World Records як найдорожчий музичний кліп із заявленим бюджетом у 7 мільйонів доларів.

Режисер Марк Романек знімав відео на семи павільйонах: величезний футуристичний корабель, складні декорації, CGI, морфінг та хореографія. Кліп потім отримав Grammy та кілька MTV VMA.

Michael & Janet Jackson – "Scream": слухати онлайн

Madonna – "Bedtime Story", 1995

До 5 мільйонів доларів

У "Bedtime Story" Мадонна вирішила, що звичайного кліпу буде замало, тому разом із Марком Романеком створила майже сюрреалістичну відеоінсталяцію з відсиланнями до живопису.

Пізніші джерела оцінюють бюджет приблизно у 5 мільйонів доларів. Водночас Los Angeles Times у 1995 році писала про суму понад 2 мільйони, тому точна цифра залишається предметом суперечок. У будь-якому разі дешево там не було приблизно нічого.

Madonna – "Bedtime Story": слухати онлайн

Michael Jackson – "Black or White", 1991

Понад 4 мільйони доларів

11-хвилинний "Black or White" режисера Джона Лендіса коштував понад 4 мільйони доларів. Тут були Маколей Калкін, величезні декорації, десятки каскадерів, коні та революційна на той час технологія морфінгу облич. Прем'єру кліпу, за даними Guinness, одночасно подивилися близько 500 мільйонів людей у 27 країнах.

Michael Jackson – "Black or White": слухати онлайн

Puff Daddy – "Victory",1998

Близько 2,7 мільйона доларів

Кліп на "Victory" Puff Daddy за участі The Notorious B.I.G. та Busta Rhymes коштував приблизно 2,7 мільйона доларів.

І гроші видно: похмурий мегаполіс, погоні, вибухи, спецефекти й атмосфера антиутопічного бойовика. Фактично це був маленький голлівудський фільм, якому просто випадково додали реп.

Puff Daddy – "Victory": слухати онлайн

Mariah Carey – "Heartbreaker", 1999

Понад 2,5 мільйона доларів

У 1999 році Мерая Кері зняла для "Heartbreaker" цілу романтичну комедію. Співачка приходить у кінотеатр, бачить свого хлопця з іншою, а потім ще й влаштовує бійку зі своєю темноволосою альтерего Б'янкою.

Режисером став Бретт Ратнер, а бюджет перевищив 2,5 мільйона доларів, що зробило Heartbreaker одним із найдорожчих кліпів свого часу.

Mariah Carey – "Heartbreaker": слухати онлайн

Guns N' Roses – "November Rain", 1992

1,5 мільйона доларів

Весілля, величезний театр, симфонічний оркестр, похорон, Slash із гітарою посеред пустелі та сюжет, який люди намагаються остаточно зрозуміти вже понад 30 років.

На момент виходу "November Rain" коштував близько 1,5 мільйона доларів і вважався найдорожчим кліпом свого часу. За даними Los Angeles Times, його розкіш навіть викликала критику на тлі дешевшої та навмисно грубої естетики гранжу.

Guns N' Roses – "November Rain":слухати онлайн

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