Що українці зараз слухають на YouTube: 5 найпопулярніших треків

Останніми тижнями українські зірки потішили прихильників музичними прем'єрами. Чимало з них потрапили у тренди YouTube та тримаються там на перших місцях.

Серед перших найпопулярніших пісень є, зокрема, ті, що стали вірусними у тіктоці. Тепер вони підкорюють і YouTube. Детальніше про те, що зараз слухають українці, читайте на Show 24.

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Рейтинг найпопулярніших треків на ютубі очолив трек Альони Омаралієвої "Мужчина", який вийшов два тижні тому, але досі тримається у топі. Уривок пісні спершу завірусився у тіктоці й викликав такий ажіотаж, що в соцмережі створили ШІ-версію композиції. Тому співачка поспішила запрем'єрити оригінальну версію.

Альона Омаргалієва – "Мужчина": дивіться відео онлайн

Другу сходинку посіла мотиваційна та весняна пісня "Зірочка палай" від Анни Трінчер. Цей трек нещодавно очолив музичний чарт Apple Music. До слова, це допомогло "скинути" з першого місця російсько-башкирський гурт.

Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн

На третьому місці – співачка MamaRika та її чуттєва й романтична пісня "Зв'язок". Пісня теж здобула шалену популярність у тіктоці, адже знайшла відгук у серцях військових та їхніх сімей, для яких так важливо "не втратити зв'язок.

MamaRika – "Зв'язок": дивіться відео онлайн

На жаль, четверте місце серед популярних треків посів російський. А от на п'ятому місці – VARASH та DOVI зі спільним синглом "Якщо це не любов". Це композиція про втрати, спогади та справжні почуття.

VARASH та DOVI – "Якщо це не любов": дивіться відео онлайн

Також до топ-10 увійшли такі композиції від українських зірок:

SAMCHUK, BURLA – "Коси";

CHEEV – "Як маяки";

"Білий Бо" – "Місяць, ром і трохи брехні";

Святослав Вакарчук – "Лютий не минає";

Артем Пивоваров – "Десь надходила весна".

Щодо розважального контенту, у тренди ютубу потрапив новий випуск шоу "Ср*ч" від "Левів на джипі". Він вже набув статусу скандального через жарти про секс без бажання партнерки (зараз цей уривок видалили).