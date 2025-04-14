Що українці зараз слухають на YouTube: 5 найпопулярніших треків
- Трек "Мужчина" Альони Омаралієвої лідирує в рейтингу популярних пісень на YouTube, після того як став вірусним у TikTok.
- Популярні пісні також включають "Зірочка палай" Анни Трінчер, яка зайняла друге місце, та "Зв'язок" MamaRika на третьому місці.
- У топ-10 популярних пісень увійшли композиції від SAMCHUK, BURLA, CHEEV, Святослава Вакарчука та Артема Пивоварова.
Останніми тижнями українські зірки потішили прихильників музичними прем'єрами. Чимало з них потрапили у тренди YouTube та тримаються там на перших місцях.
Серед перших найпопулярніших пісень є, зокрема, ті, що стали вірусними у тіктоці. Тепер вони підкорюють і YouTube. Детальніше про те, що зараз слухають українці, читайте на Show 24.
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Рейтинг найпопулярніших треків на ютубі очолив трек Альони Омаралієвої "Мужчина", який вийшов два тижні тому, але досі тримається у топі. Уривок пісні спершу завірусився у тіктоці й викликав такий ажіотаж, що в соцмережі створили ШІ-версію композиції. Тому співачка поспішила запрем'єрити оригінальну версію.
Альона Омаргалієва – "Мужчина": дивіться відео онлайн
Другу сходинку посіла мотиваційна та весняна пісня "Зірочка палай" від Анни Трінчер. Цей трек нещодавно очолив музичний чарт Apple Music. До слова, це допомогло "скинути" з першого місця російсько-башкирський гурт.
Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн
На третьому місці – співачка MamaRika та її чуттєва й романтична пісня "Зв'язок". Пісня теж здобула шалену популярність у тіктоці, адже знайшла відгук у серцях військових та їхніх сімей, для яких так важливо "не втратити зв'язок.
MamaRika – "Зв'язок": дивіться відео онлайн
На жаль, четверте місце серед популярних треків посів російський. А от на п'ятому місці – VARASH та DOVI зі спільним синглом "Якщо це не любов". Це композиція про втрати, спогади та справжні почуття.
VARASH та DOVI – "Якщо це не любов": дивіться відео онлайн
Також до топ-10 увійшли такі композиції від українських зірок:
- SAMCHUK, BURLA – "Коси";
- CHEEV – "Як маяки";
- "Білий Бо" – "Місяць, ром і трохи брехні";
- Святослав Вакарчук – "Лютий не минає";
- Артем Пивоваров – "Десь надходила весна".
Щодо розважального контенту, у тренди ютубу потрапив новий випуск шоу "Ср*ч" від "Левів на джипі". Він вже набув статусу скандального через жарти про секс без бажання партнерки (зараз цей уривок видалили).