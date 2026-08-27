Спантеличила мережу кадром з колишнім: Ніколь Кідман зворушливо вшанувала пам'ять Доллі Партон

Смерть легендарної кантрі-співачки Доллі Партон сколихнула весь світ. Зіркові колеги продовжують ділитися щемливими спогадами про артистку, однак публікація Ніколь Кідман привернула особливу увагу фанатів через несподівану деталь.

Американська акторка вирішила вшанувати пам'ять покійної виконавиці та опублікувала в інстаграм архівну світлину. На фотографії Кідман позує поруч із Партон, проте на кадрі також присутній її колишній чоловік Кіт Урбан разом із їхніми спільними доньками – Сандей Роуз та Фейт Маргарет.

Ми завжди любитимемо тебе, Доллі, – підписала світлину зірка, зробивши витончене посилання на культовий хіт Партон "I Will Always Love You", який та написала ще у далекому 1973 році.

Така публікація миттєво викликала реакцію в мережі та нагадала прихильникам про нещодавню особисту драму акторки. Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан були одружені майже 20 років. Восени 2025 року пара шокувала публіку новиною про розрив, а вже в січні 2026 року їх офіційно розлучили.

Ніколь Кідман / фото з інстаграму

Варто зазначити, що експодружжя розійшлося без публічних скандалів. Зірки підписали угоду, за якою зобов'язалися не критикувати одне одного в пресі та зберегти спільну опіку над дітьми.

Співак бачиться з доньками через вихідні, а великі свята колишні закохані поділили порівну. День батька та День подяки дівчатка святкують з татом, а Великдень і День матері – з Кідман. Аліментів жодна зі сторін не виплачує, адже всі фінансові питання Урбан врегулював ще до офіційного розірвання шлюбу. Сама ж акторка запевняє, що попри всі життєві випробування, вона почувається абсолютно щасливою.

До речі, стала відома причина смерті легендарної Доллі Партон, а також подробиці того, як артистка палко підтримувала Україну просто зі сцени.