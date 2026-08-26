Сумну звістку про смерть зірки повідомив її племінник Браян Сівер на своїй сторінці в соцмережах. Життя знаменитої артистки обірвалося 25 серпня на території США. Як з'ясували журналісти таблоїда TMZ, останні дні знаменитість провела у важкому стані під наглядом медиків.

Ще 21 серпня Доллі екстрено госпіталізували до однієї з клінік Нешвілла через серйозні проблеми з нирками та загострення аутоімунного захворювання. Саме в лікарняній палаті вона й провела свої останні миті.

Доллі Партон / фото з інстаграму

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Проте фатальною причиною смерті стала зовсім інша хвороба. Представники команди виконавиці підтвердили виданню People, що Партон померла після нетривалої боротьби з онкологією. Який саме тип раку виявили у співачки, родина вирішила не розголошувати пресі.

Для українців ця втрата є особливо болісною, адже Доллі Партон завжди щиро переймалася нашою долею. Зокрема, у 2025 році, на тлі гучної суперечки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, співачка публічно стала на захист України просто під час свого виступу.

"Перш, ніж ми почнемо наші розваги, хочу проговорити серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі", – звернулася тоді до фанатів артистка.

Доллі Партон / фото з інстаграму

До речі, Доллі Партон завжди була хрещеною матір'ю Майлі Сайрус, однак з'ясувалося, що співачок пов'язують ще й родинні узи.



