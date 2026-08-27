Американська акторка вирішила вшанувати пам'ять покійної виконавиці та опублікувала в інстаграм архівну світлину. На фотографії Кідман позує поруч із Партон, проте на кадрі також присутній її колишній чоловік Кіт Урбан разом із їхніми спільними доньками – Сандей Роуз та Фейт Маргарет.

Ми завжди любитимемо тебе, Доллі, – підписала світлину зірка, зробивши витончене посилання на культовий хіт Партон "I Will Always Love You", який та написала ще у далекому 1973 році.

Така публікація миттєво викликала реакцію в мережі та нагадала прихильникам про нещодавню особисту драму акторки. Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан були одружені майже 20 років. Восени 2025 року пара шокувала публіку новиною про розрив, а вже в січні 2026 року їх офіційно розлучили.

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Ніколь Кідман / фото з інстаграму

Варто зазначити, що експодружжя розійшлося без публічних скандалів. Зірки підписали угоду, за якою зобов'язалися не критикувати одне одного в пресі та зберегти спільну опіку над дітьми.

Співак бачиться з доньками через вихідні, а великі свята колишні закохані поділили порівну. День батька та День подяки дівчатка святкують з татом, а Великдень і День матері – з Кідман. Аліментів жодна зі сторін не виплачує, адже всі фінансові питання Урбан врегулював ще до офіційного розірвання шлюбу. Сама ж акторка запевняє, що попри всі життєві випробування, вона почувається абсолютно щасливою.

До речі, стала відома причина смерті легендарної Доллі Партон, а також подробиці того, як артистка палко підтримувала Україну просто зі сцени.