Блогер Ніколас Карма потрапив у ДТП і розбив машину підписниці: відео аварії

Популярний блогер Ніколас Карма вперше в житті потрапив у ДТП з власної вини: на своєму чорному BMW він в'їхав у Renault. Утім, замість сварки та з'ясування стосунків інша водійка здивувала його несподіваним проханням.

Про неприємний інцидент на дорозі зірка тіктоку відверто розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Інфлюенсер опублікував відео з відеореєстратора, де чітко видно момент зіткнення його авто з Renault Logan MCV.

За словами Ніколаса, він пережив сильний стрес через ситуацію, адже це перша аварія, у якій винен саме він. Однак розв'язка виявилася доволі комічною, бо за кермом постраждалої машини сиділа його підписниця. Жінка одразу впізнала блогера та замість з'ясування стосунків попросила записати спільне відео для її чоловіка. Карма зізнався, що почувався в цей момент вкрай ніяково, але не зміг відмовити прихильниці.

І вона така, коханий, подивись, хто в мене в'їхав, це Ніколас Карма. І я стою просто, як обпльований, думаю, мати Василева, такі привіти я ще не передавав, таке селфі я ще не робив,

– поділився інфлюенсер.

Після пережитого Ніколас звернувся до своєї аудиторії з важливим закликом. Він попросив водіїв бути максимально уважними в заторах і не відволікатися на сторонні речі.

Не задивляйтесь на каштани, на дерева, як птахи літають. Не депресуйте під час якоїсь музики. Взагалі не вмикайте музику в машині. Добре? Бо я вже задумався, замріявся, як ви бачите,

– зазначив блогер.