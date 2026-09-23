Нова дівчина Володимира Дантеса заінтригувала каблучкою на пальці

Нова дівчина Володимира Дантеса Анастасія Неправда заінтригувала підписників незвичною деталлю на новому фото. На правій руці дівчини вони помітили каблучку, яка нагадує обручку.

Днями Анастасія влаштувала ефектну фотосесію та показала її результати у соцмережах. Один із дописів прокоментував і сам Володимир Дантес. Згодом дівчина опублікувала в інстаграм-сторіс ще кілька знімків, серед яких був чорно-білий кадр, де вона позує топлес і демонструє прикрасу.

На фото Неправда лежить напівобернено до камери, прикривши груди руками, а підборіддя спирає на долоню. На ній немає зайвих аксесуарів, тому каблучка на правій руці одразу привертає увагу.

Сама Анастасія не пояснила, що означає прикраса, тому залишається лише здогадуватися, чи має вона якийсь стосунок до її особистого життя.

Анастасія Неправда показала фото з каблучкою на правій руці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що про роман Володимира Дантеса та Анастасії Неправди офіційно стало відомо на початку серпня. Скільки часу вони зустрічаються, пара не розголошує.

Відтоді закохані час від часу показують спільні моменти у соцмережах. Нещодавно вони сходили разом до театру, звідки також поділилися кадрами свого побачення.