На днях Анастасия устроила эффектную фотосессию и поделилась ее результатами в соцсетях. Один из постов прокомментировал и сам Владимир Дантес. Впоследствии девушка опубликовала в инстаграм-сториз еще несколько снимков, среди которых был черно-белый кадр, где она позирует топлес и демонстрирует украшение.

На фото Неправда лежит полуобернувшись к камере, прикрыв грудь руками, а подбородок опирает на ладонь. На ней нет лишних аксессуаров, поэтому кольцо на правой руке сразу привлекает внимание.

Сама Анастасия не объяснила, что означает это украшение, поэтому остается только гадать, имеет ли оно какое-то отношение к ее личной жизни.

Анастасия Неправда показала фото с кольцом на правой руке / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, что о романе Владимира Дантеса и Анастасии Неправды официально стало известно в начале августа. Сколько времени они встречаются, пара не разглашает.

С тех пор влюбленные время от времени публикуют совместные моменты в соцсетях. Недавно они пошли вместе в театр, откуда также поделились снимками своего свидания.