Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність конституції

Король Норвегії Гокон VIII 1 вересня склав присягу на вірність конституції країни.

Церемонія відбулася в парламенті Норвегії – Стортингу. Про це повідомило видання The Washington Post.

53-річний Гокон став королем після смерті свого батька, короля Гаральда V, який помер 28 серпня у віці 89 років. Він правив Норвегією протягом 35 років.

Перед складанням присяги спікер парламенту Масуд Гараххані офіційно оголосив про смерть Гаральда V та вступ Гокона на престол. Після цього новий монарх виголосив текст присяги.

Я обіцяю і присягаю, що керуватиму Королівством Норвегія відповідно до його Конституції та законів; нехай допоможе мені Бог, всемогутній і всезнаючий,

– сказав Гокон.

Після смерті батька Гокон також обрав королівський девіз "Усе – для Норвегії". Ці слова свого часу використовував його прадід.

Новий король Норвегії Гокон VIII / Фото Getty images

Зауважимо, що сьогодні королівська родина Норвегії переважно виконує представницькі та церемоніальні функції, тоді як державними справами займаються уряд і парламент.

Похорон Гаральда V запланований на 9 вересня. До цього труна покійного короля перебуватиме в каплиці королівського палацу в Осло, де з ним зможуть попрощатися всі охочі.

Додамо, що у цей важливий для Гокона день поруч із ним не було його дружини – королеви Метте-Маріт. Напередодні королівський палац зробив заяву щодо її відсутності на церемонії.