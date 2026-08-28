Майбутній монарх роками готувався до цієї ролі, а через проблеми зі здоров'ям батька останнім часом дедалі частіше виконував його державні обов'язки. Що відомо про нового короля Норвегії, його родину та особисте життя – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Дитинство та освіта Гокона

Гокон народився 20 липня 1973 року в Осло. Він став другою дитиною Гаральда V та королеви Соні. Попри те, що у нього є старша сестра Марта Луїза, саме Гокон від народження був спадкоємцем престолу.

У дитинстві майбутній король навчався у звичайних державних школах Норвегії. Після школи він чотири роки служив у військово-морських силах країни, а у 1995 році закінчив Військово-морську академію Норвегії. Гокон вирішив продовжити освіту за кордоном. Замість коледжу Балліол Оксфордського університету, де свого часу навчалися його батько та дід, він вступив до Каліфорнійського університету в Берклі. У 1999 році Гокон отримав там ступінь бакалавра політичних наук. Згодом він продовжив навчання у Великій Британії. У 2003 році Гокон закінчив Лондонську школу економіки та здобув ступінь магістра з досліджень у сфері розвитку.

Король Гаральд V та його родина / Фото Getty images

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Чому саме Гокон став спадкоємцем престолу?

Хоча Гокон був другою дитиною Гаральда V та Соні, від народження саме він був першим у черзі на престол. Річ у тім, що до 1990 року норвезьке законодавство віддавало перевагу чоловікам у питанні престолонаступництва. Того року Конституцію змінили: відтепер право на престол отримує старша дитина монарха незалежно від статі. Однак нові правила не поширили на дітей, які народилися до внесення змін. Тому старша сестра Гокона, Марта Луїза, не стала спадкоємицею престолу.

Зауважимо, що у 2022 році Марта Луїза відмовилася від виконання офіційних королівських обов'язків. Вона займається бізнесом і називає себе ясновидицею.

Сам Гокон став кронпринцом у 17 років – після смерті свого діда, короля Олафа V, у 1991 році. Відтоді він почав готуватися до майбутньої ролі монарха.

Дружина Гокона VIII

У 1999 році Гокон познайомився з Метте-Маріт Тьєссем Гьойбю. Вони вперше зустрілися на музичному фестивалі через спільних друзів. На той час Метте-Маріт не мала аристократичного походження. Вона була донькою колишнього банківського службовця, не здобула вищої освіти та вже виховувала маленького сина Маріуса від попередніх стосунків.

Її минуле викликало неоднозначну реакцію в Норвегії. Частина суспільства вважала, що Метте-Маріт не відповідає традиційному образу майбутньої королеви. Однак Гокон продовжив із нею стосунки. У 2000 році пара оголосила про заручини, а 25 серпня 2001 року Гокон і Метте-Маріт одружилися в кафедральному соборі Осло.

Метте-Маріт і Гокон VIII / Фото Getty images

Сьогодні у подружжя двоє спільних дітей – донька Інгрід Александра та син Сверре Магнус.

Хто стане наступником Гокона?

Після сходження Гокона на престол його старша донька, 22-річна принцеса Інгрід Александра, стає першою в черзі на норвезький престол. Інгрід Александра народилася у 2004 році в Осло. Вона навчалася у школі Уранієнборг, а згодом вступила до старшої школи Ельвебаккен. Найближчим часом майбутня королева проходитиме військовий вишкіл в інженерному батальйоні.

Тим часом її молодший брат, принц Сверре Магнус, навчається за програмою з інформаційних технологій та медіавиробництва у старшій школі Ельвебаккен.

Гокон VIII з сім'єю / Фото Getty images

Окрім двох спільних із Метте-Маріт дітей, Гокон є вітчимом її старшого сина Маріуса Борга Гьойбю, який народився від попередніх стосунків. У 2026 році 29-річний Маріус опинився в центрі гучного судового процесу. У червні суд визнав його винним за двома з чотирьох епізодів зґвалтування, а також у домашньому насильстві та призначив чотири роки ув'язнення. Маріус та сторона обвинувачення оскаржили вирок.

При цьому Маріус не є членом норвезької королівської родини та не має права на престол.

Маріус Борг Гьойбю / Фото Getty images

Останні роки для королівської родини були непростими не лише через судову справу Маріуса. Дружина Гокона також має серйозні проблеми зі здоров'ям. Метте-Маріт страждає на хронічний фіброз легень – захворювання, за якого в легеневій тканині утворюються рубці, через що людині стає важче дихати. У червні 2026 року вона перенесла трансплантацію легень.

Метте Маріт з'явилася на публіці з кисневою трубкою / Фото Getty images

Також у ЗМІ обговорювали її дружбу з Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у сексуальних злочинах. Метте-Маріт визнала, що шкодує про ці контакти, та перепросила за них.

Зауважимо, що Гокон автоматично став королем у момент смерті свого батька. Водночас найближчими днями на нього чекає офіційна процедура – новий монарх має скласти перед парламентом присягу на вірність Конституції Норвегії.

Про останні дні життя Гаральда V, його хворобу та госпіталізацію ми розповідали раніше.