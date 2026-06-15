Про це повідомляє AP. Маріуса Борга Гьойбю також засудили за напад та жорстоке поводження з близькими людьми. Окрім тюремного ув'язнення, хлопця зобов'язали виплатити компенсацію жертвам.

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Маріус Борг Гьойбю не був присутній на суді, який відбувся у понеділок, через стан здоров'я. Він спостерігав за оголошенням вироку через відеозв'язок у в'язниці.

Адвокати хлопця повідомили, що він оскаржуватиме вироки у справах про зґвалтування та домашнє насильство. Юристи також добиватимуться тимчасового звільнення сина Метте-Маріт.

29-річного Гьойбю звинуватили в сексуальному насильстві над чотирма жінками, які спали або іншим чином не могли чинити опір, у період з 2018 до 2024 років.

Загалом хлопцю було висунуто 40 кримінальних звинувачень, зокрема за менш тяжкі правопорушення: напад, злочини, пов'язані з наркотиками, та порушення судової заборони.

Син кронпринцеси Норвегії заперечував звинувачення у зґвалтуванні, але визнав себе винним у кількох менш тяжких злочинах.

Прокуратура просила окружний суд Осло засудити Маріуса Борга Гьойбю до семи років і семи місяців позбавлення волі, тоді як адвокати захисту наполягали, щоб його виправдали за звинуваченнями у зґвалтуванні та призначити не більше 18 місяців за злочини, в яких зізнався хлопець.

Судовий розгляд тривав шість місяців і завершився у березні після свідчень кількох обвинувачів та пред'явлення доказів, зокрема повідомлення, зображення та відео з мобільного телефона Гьойбю.

Хто такий Маріус Борг Гьойбю?

Метте-Маріт народила Маріуса Борга Гьойбю 13 січня 1997 року від Мортена Борґа, який є одним із перших людей, засуджених за торгівлю кокаїном у Норвегії. Коли хлопець з'явився на світ, його батько був у в'язниці.

Згодом Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Норвегії Гокона. Майбутній король не лише прийняв дитину своєї коханої, але й погодився виховувати хлопця як власного сина.

Коли оприлюднили звинувачення проти Маріуса, рейтинг схвалення королівської родини в Норвегії знизився з 84% до 68%, пише Tatler. Сім'я переживає серйозну кризу.

Попри те, що майбутній король Норвегії та його батьки тепло прийняли Гьойбю, він не є членом королівської родини й не займає жодної публічної посади.

Закінчивши середню школу у 2016 році, Маріус поїхав до Сполучених Штатів Америки вивчати бізнес, але кинув навчання. У 2017-му хлопець проходив стажування у німецького модельєра Філіпа Плейна. У тому ж році його засудили за зберігання наркотиків та оштрафували на 4000 крон.