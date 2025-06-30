Виступ з "Один в каное", тисячі фанів і шалена енергетика: "Океан Ельзи" запалив Львів концертом

У неділю, 29 червня, відбувся третій концерт легендарного гурту "Океан Ельзи" в рамках серії виступів "Той день у Львові", присвячених 30-річчю колективу. Подія перетворилася на справжнє свято для фанів ОЕ просто неба – саме у місті, де колись народився гурт.

На концерті звучали як ліричні композиції, від яких бігли мурахи по шкірі, так і драйвові треки, під які важко було встояти на місці. Святослав Вакарчук заряджав публіку не лише голосом, а й шаленою енергією й танцями, пише Show 24.

До теми Улюблені хіти та неймовірна атмосфера: "Океан Ельзи" вперше за довгий час виступив у Львові

Так, на сцені у Львові для глядачів прозвучали улюблені хіти – від "Без бою", "Відпусти" і "Зелені очі" до нових композицій, як от "Мукачево".

Окрім концерту, гостей чекала благодійна частина. Перед початком виступу відбувся аукціон унікальних артефактів від гурту та українських військових. Адже серія концертів має важливу мету – зібрати 15 мільйонів гривень на 50 комплектів засобів радіоелектронної боротьби для машин швидкої допомоги на фронті. Спільно з благодійним фондом SoftServe "Відкриті очі" за два концерти вже вдалося зібрати понад 1,2 мільйона гривень.

Кадри з концерту гурту "Океан Ельзи" у Львові / Фото 24 Каналу

Також на території простору !FESTrepublic, де проходила подія, працювали фудкорти, бари, зона, де продавали мерч гурту, а майданчик був обладнаний пандусами та спеціальним сектором для людей з інвалідністю.

Особливо зворушливим моментом був вихід на сцену Павла Гудімова – гітариста першого складу гурту ОЕ. Він поділився спогадами про початки "Океану Ельзи" і разом зі Святославом Вакарчуком виконав кілька композицій, змусивши зал аплодувати стоячи.

Однією з несподіванок вечора стала спільна пісня "Океан Ельзи" з гуртом "Один в каное". Музиканти виконали щемливу композицію "Місто весни".

Захід сонця, Місто Весни, ви – і музика, яка звучить просто в серці. Третій концерт був нереальним,

– так описували цей вечір музиканти бенду.

Чуттєве виконання "Все буде добре" стало символічним завершенням вечора третього концерту "Океану Ельзи" у Львові.

А вже 1 липня на шанувальників чекає останній, четвертий концерт. Відомо, що на сцену разом з гуртом вийдуть популярні українські артисти YAKTAK та SHUMEI, аби створити ще один незабутній день.