Зірка "Холостяка" показала синці й звинуватила в побитті учасника "Холостячки" та його брата

Учасниця "Холостяка" Оксана Шанюк показала синці й розповіла, що після сварки з бойфрендом Павлом Ковтуненком їй потрібна операція. Павло також опублікував фото своїх травм. Про той вечір висловився і його брат Євген, який брав участь у "Холостячці".

Оксана Шанюк У своєму інстаграмі показала синці та розповіла, що готується до операції після сварки з бойфрендом Павлом Ковтуненком. Павло також опублікував фото своїх травм. Про те, як виникли ці ушкодження і чому у сварку втрутився його брат Євген, усі троє розповідають по-різному.

Учасниця 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком разом із Павлом поїхала в Карпати святкувати його день народження. З ними в котеджі зупинилися Євген Ковтуненко, знайомий глядачам за першим сезоном "Холостячки" з Ксенією Мішиною, і Тетяна Тесленко.

Оксана й Павло сходяться в одному. Під час сварки вона почала знімати його на відео, а він забрав телефон. За словами Шанюк, коли вона спробувала повернути телефон, Павло штовхнув її, і вона травмувала ногу. На крик прийшов Євген. Оксана стверджує, що він тряс її та погрожував, а Тетяна викручувала їй руки.

Павло просто стояв і дивився на це… І тоді я побігла в кімнату, зачинилась і сказала, щоб вони покинули котедж вже сьогодні, бо мені страшно бути з ними в одному домі,

– написала Шанюк в інстаграмі.

Оксана опублікувала фото синців на руках і ногах, рентгенівський знімок та медичний висновок. За її словами, після сварки в неї залишився синець під оком. Також вона повідомила про перелом мізинця правої руки. Шанюк розповіла, що готується до операції в Києві, під час якої їй мають встановити дві спиці. За її словами, через травму вона кілька місяців не зможе працювати косметологинею.

Павло заперечив, що бив Оксану. За його словами, того вечора вони обоє вживали алкоголь. Ковтуненко стверджує, що Оксана вдарила його в обличчя, а коли в нього з носа пішла кров, він відштовхнув її.

Павло Ковтуненко з синцями / скриншот з відео

За його версією, саме тоді вона вдарилася коліном об стіл. Павло показав фото ушкоджень біля ока та на переніссі й заявив, що передасть свої медичні документи правоохоронцям.

Євген розповів, що застав брата із закривавленим обличчям, а Оксана в той момент уже трималася за руку. За його версією, Тетяна притримувала Шанюк, а він спробував розборонити пару й сам отримав від Оксани удар в обличчя. Після цього, за словами Євгена, вони з Тетяною поїхали до сусіднього будинку. Він також заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронцями.

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