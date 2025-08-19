Співак із Полтави Олег Кензов повідомив у соцмережах, що 22 серпня презентує новий трек "Ти моя квіточка". У коментарях прихильники радіють, що композиція звучатиме українською мовою, та чекають на його концерти в Україні.

Проте постає питання: чи справді доречно говорити про повернення артиста в український культурний простір? Далі в матеріалі Show 24 розповість про діяльність співака під час повномасштабного вторгнення та його позицію щодо війни в Україні.

Не пропустіть Скандал між Мандзюк і Гончаренком: що сталося та чому відкрили кримінальну справу

Що відомо про позицію Олега Кензова щодо війни в Україні?

Так, після початку повномасштабної війни у 2022 році Кензов засудив російську агресію, займався волонтерською діяльністю й намагався перейти на українську. Це могло створити враження, що співак обрав свій бік і планує працювати в Україні й розвивати нашу культуру, яку російські окупанти хочуть знищити.

Як Кензов виїхав з України і чим там займається?

Втім, згодом ситуація змінилася. Річ у тім, що з літа 2022 року Олег активно гастролює за кордоном. Сам Кензов пояснював, що виїхав з України нібито "в рамках концертного туру". Наразі, як відомо, співак мешкає в Греції із новою дружиною.



Олег Кензов відповів, як виїхав з України / Скриншот з інстаграму



За кордоном Кензов продовжує виступати на заходах, де звучить російська музика й де беруть участь артисти з відверто проросійськими поглядами. Наприклад, його ім'я було на афіші фестивалю в Німеччині, де обіцяли "насолодитися російською культурою" разом з Альоною Апіною, Б'янкою, Серьогою, Мішою Марвіним. Також він мав виступати на одній сцені з російським репером Джиганом та іншими, хто підтримує політику Путіна.



Афіші концертів, на яких мав виступати Олег Кензов / Скриншоти з інстаграму

Він продовжує тусуватися з росіянами за кордоном, попри те, що в Україні триває кровопролитна війна, яку ті ж росіяни й розпочали.

Під час концертів артист виконує свої старі хіти російською – "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу", "В заведение заходим" та інші. Зокрема, восени Кензов вирушає у тур США під назвою "Обстановка по кайфу", де обіцяє виконувати саме ці пісні, якими й прославився.

Більшість пісень Кензова залишаються російськомовними. До того ж він і далі веде соцмережі та дає інтерв'ю російською, де відкрито не засуджує війну.

Ютуб-канал Олега Кензова / Скриншоти

Чому підтримувати творчість Олега Кензова сьогодні небезбечно?

І саме тому випуск україномовної пісні зараз виглядає як відверте лицемірство. Це не про підтримку України, а про спробу зберегти аудиторію, щоб у потрібний момент повернутися й знову заробляти на українських слухачах.

Як українці відреагували на новий трек Олега Кензова / Скриншоти з його інстаграму

Такі кроки – небезпечна маніпуляція. Бо Кензов – українець за паспортом, але своїми діями він тягне назад у простір російське. Тому найкраща реакція на такі "повернення" – ігнорувати й кенселити. Адже кожне прослуховування чи лайк – це ще одна копійка для артиста, який продовжує працювати на користь російської культурної машини.