"Мені боляче": Олег Винник вперше за довгий час розкрив подробиці про свого "таємного" сина

Співак Олег Винник, до якого неоднозначно ставляться в Україні, вперше за довгий час розповів про свого дорослого сина. Юліан народився та ріс у Німеччині, проте, за словами артиста, вважає себе українцем.

У нещодавньому інтерв'ю Наталі Велесевич Олег Винник згадав історію, яка нібито стала показовою для його сина. Попри те, що хлопець все своє життя живе у Німеччині, він ототожнює себе з Україною.

Я пам'ятаю початок війни, мій син приходить додому, сідає на диван і плаче, каже: "Тато, ми сьогодні були на головному вокзалі, і туди ж кожного дня українці приїжджають". І він це на мобілку зняв. І там людей порахувати нереально, людей багато. Пліч-о-пліч, з жовто-блакитними прапорами, ці люди на вокзалах,

– згадав Винник.

Нібито зіткнувшись з українськими біженцями на вокзалі, Юліан зрозумів, ким він є насправді. "Він сидить плаче і каже: "Ти знаєш, тато, я розумію, що я українець. Мені боляче", – каже артист.



Син Таюне та Олега Винника / Фото з відкритих джерел

Приватне життя Олега Винника тривалий час залишалося однією з найголовніших таємниць українського шоубізнесу. Співак одружився зі своєю однокурсницею з Канівського училища культури та бек-вокалісткою Таїсією Сватко (відомою як Таюне) ще у 1993 році.

Втім, розголосу це не набувало десятиліттями: чутки про їхній шлюб вибухнули у медіа лише 2018 року після журналістської роботи в його рідному селі, а сам виконавець офіційно підтвердив стосунки з Таюне тільки влітку 2023 року. Схоже, що приховування сімейного стану було свідомою PR-стратегією: образ переконаного та вільного холостяка ідеально працював на прихильність багатомільйонної жіночої аудиторії.



Олег Винник і Таюне / Фото з інстаграму співака

Не менш ретельно співак береже від публічності й свого єдиного сина Юліана, який народився в Німеччині на початку 2000-х років. Сам Винник обмовився про існування дитини лише один раз – у 2005 році в інтерв'ю німецькому виданню, коли ще виступав у мюзиклах і не був відомим в Україні.

Коли ж його кар'єра стрімко пішла вгору, будь-які згадки про спадкоємця зникли з медіа. Сам артист вперше знову публічно розповів про сина лише у 2023 році. Хлопець виріс та постійно мешкає в Німеччині з батьками, де навчається в університеті та професійно займається плаванням.

Інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео

Буквально у липні цього року Олег Винник заявив, що він нібито хоче повернутися до України, але озвучив причину, яка заважає йому це зробити.