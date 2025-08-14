Український блогер Олег Машуковський повідомив, що йому зробили пропозицію і показав каблучку, яку отримав.

Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Олег і його хлопець Данило нещодавно відсвяткували 5-річчя стосунків. На цю річницю вони підготували один для одного подарунки. Олег влаштував романтичний сюрприз: велике серце з червоних троянд із цифрою 5 з жовтих троянд всередині, кульки у формі сердець із маленькими фотографіями та пелюстки троянд на підлозі. Крім цього, він подарував Данилу новий MacBook Pro. Данило у відповідь подарував Олегу каблучку від GRAFF.

Спочатку він мені сказав "Так", тепер і я йому сказав "Так". Ну тут вже не відвертишся,

– написав блогер під фото.

Схожі каблучки від ювелірного дому GRAFF коштують від 1 до 2,6 тисяч доларів.



Каблучки GRAFF / Скриншот з сайту

Зауважимо, що Олег зробив Данилові пропозицію на вершині гори Говерла під час поїздки разом із друзями, яка відбулася після їхньої третьої річниці стосунків.