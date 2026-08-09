"Я починаю з чистого листа": Олександр Пономарьов розкрив таємницю, яку приховував цілий рік

Сьогодні свій день народження святкує Олександр Пономарьов. Саме цього дня він розкрив секрет, який протягом року знали лише найближчі: артист написав роман "30 днів: ШІ-людина".

Вперше Олександр постає не як музикант, а як письменник. Протягом року він працював над великою літературною історією обсягом понад 480 сторінок, не афішуючи процес і повністю занурившись у роботу. На відміну від типових книжкових проєктів музикантів, які часто пишуть автобіографії, його роман не має стосунку до музики чи особистої історії. Це пригодницький роман про стосунки, любов і майбутнє.

За словами Пономарьова, ідея виникла несподівано, але швидко переросла у масштабний творчий проєкт. Робота над книгою суттєво вплинула на ритм життя артиста: він зізнається, що схуд на 11 кілограмів, а липень 2025-го року фактично "випав із життя" через повну концентрацію на написанні.

Я починаю з чистого листа. Пригадую, що це був один день довжиною у три тижні, а за моїми внутрішніми відчуттями у вересні моє літо складалося з двох місяців. Мої думки приходили швидше, ніж я встигав їх усвідомлювати, а диктофон став свідком цього хаосу. Моя ранкова кава випаровувалася, щойно мої думки лягали на папір. Одного дня настав момент, коли навіть найближчі люди перестали розуміти, що зі мною відбувається. А що, якщо одного дня штучний інтелект перестане бути просто програмою? Де закінчується код і починається свідомість? Сьогодні я готовий відкрити світові свій найбільший секрет. Я написав роман – "30 днів: ШІ-людина",

– поділився Олександр Пономарьов.



Олександр Пономарьов став письменником / Фото пресслужби співака

Водночас артист поки не розкриває всіх деталей майбутнього видання, окрім назви. Це перший подібний досвід для нього. Книга незабаром з’явиться на книжкових полицях та стане доступною для читачів. Точну дату виходу Олександр Пономарьов оголосить згодом.