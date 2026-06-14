Переможець "X-Фактора" Олександр Порядинський мобілізувався до ЗСУ

Переможець 4 сезону талант-шоу "X-Фактор" Олександр Порядинський поповнив лави Збройних Сил України. Зараз він проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Про це Положинський повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Співак опублікував фото у військовій формі.

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Друзі, хочу поділитися з вами важливою новиною. Не так давно я мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зараз проходжу БЗВП, тому наразі не маю змоги радувати вас новими піснями, виступами та ефірами,

– розповів переможець "X-Фактора".

Олександр Положинський подякував підписникам за підтримку, теплі слова та повідомлення. Він наголосив, що це додає сил і мотивації.

Сподіваюся, зовсім скоро знову зустрінемося тут із музикою та новими творчими роботами,

– додав співак.

Олександр Порядинський долучився до ЗСУ / Фото з інстаграму співака

Що такий Олександр Порядинський?

Олександр Порядинський виріс у селі Гнідинці Чернігівської області. Він – наймолодший із п'яти дітей в родині.

Хлопець почав співати у шкільні роки. Сашко виступав в ансамблі "Ровесник", брав участь у районних та міжнародних конкурсах.

Після закінчення 9 класу вступив до Ніжинського обласного педагогічного ліцею на музично-філологічний факультет, де продовжив займатися співом.

Положинський взяв участь у 4 сезоні проєкту "X-Фактор". На кастингу він виконав пісню Івана Ганзери "Не плач, тато" та отримав 4 "так" від суддів. Зрештою, співак став переможцем талант-шоу.