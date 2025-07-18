Кохання, перевірене часом: найкращі романтичні фото Олександра Усика з дружиною Катериною

Зовсім скоро відбудеться довгоочікуваний поєдинок Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Традиційно, на всіх боях українського боксера підтримує його дружина Катерина. Це одна з найміцніших зіркових пар, яка є прикладом підтримки й вірності для багатьох.

Олександр та Катерина Усики у стосунках близько 20 років. Їхнє кохання перевірене відстанню та часом. Напередодні реваншу Усик – Дюбуа Show 24 зібрав одні з найкращих світлин Олександра та Катерини Усиків.

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Що відомо про історію кохання пари?

Олександр та Катерина познайомилися в Криму, вони навчалися в одній школі. Спершу вони дружили, а потім почали зустрічатися. Спершу їхні стосунки складалися непросто, пара навіть розійшлась на певний час. Але після одного дзвінка вони возз'єдналися та більше не розлучалися. Весілля відбулося у 2009 році.

Згодом у закоханих народилась донька Єлизавета, а пізніше на світ з'явилися сини Кирило й Михайло. У 2024 році в подружжя народилась донька Марія.

Найкращі фото Олександра та Катерини Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото Getty Images



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків



Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж Усиків

Додамо, битва за "абсолют" відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року. Олександр Усик та Даніель Дюбуа змагатимуться за титули WBC, WBO, WBA та IBF. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30.