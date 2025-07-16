Перед історичним поєдинком: Артем Пивоваров анонсував спільний трек з Олександром Усиком

Напередодні реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа співак Артем Пивоваров заінтригував новиною. Артист випустить спільний трек з боксером та всесвітньо відомою DJ Korolova.

Музична новинка вийде напередодні бою Усик – Дюбуа. Прем'єра відбудеться у п'ятницю, 18 липня. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку Артема Пивоварова.

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Трек, до запису якого долучився Артем Пивоваров, Олександр Усик та діджейка Ольга Корольова (DJ Korolova), матиме назву Fight for life.

Наразі артисти опублікували лише уривок майбутньої пісні, що вже заінтригувала фанів. З перших нот помітно, що трек енергійний, драйвовий та заряджає на успіх. Можливо, саме під нього Олександр виходитиме на ринг проти Дюбуа.

Уривок пісні Усика, Пивоварова та DJ Korolova: відео

Додамо, напередодні реваншу з Дюбуа Олександр Усик прибув до Великої Британії. Він прогулявся Лондоном у яскравому образі з символічною вишивкою від українського бренду Damirli. Його аутфіт був натхненний образом козака.

Нагадаємо, що історичний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться на стадіоні "Вемблі" 19 липня. Між Усиком та Дюбуа вже відбулась дуель поглядів.