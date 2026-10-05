Мільйонні доходи та батько з "Газпрому": що відомо про дружину нардепа Олексія Гончаренка

Народний депутат України VIII та IX скликань від фракції "Європейська Солідарність" і чинний президент Комітету ПАРЄ з питань міграції Олексій Гончаренко вже понад 20 років перебуває у шлюбі. Його дружина Ольга Глова, за освітою дитяча лікарка, задекларувала мільйонні доходи від підприємницької діяльності.

Ольга народилася в Миколаєві. З майбутнім чоловіком вона познайомилася наприкінці 1990-х років під час навчання в Одеському державному медичному університеті. Пара почала зустрічатися у 1997 році, а офіційно уклала шлюб у 2003-му.

Дружина Олексія Гончаренка / фото з інстаграму

У шлюбі народилося двоє синів – Олексій та Кирило. Старший син, 20-річний Олексій, навчається в Амстердамському університеті за спеціальністю "Менеджмент". Політик коментував його навчання за кордоном, зазначивши.

Продовжуємо працювати на перемогу, щоб наші діти працювали над розвитком України, а не рятували її від знищення,

зазначив депутат.

Старший син Олексія Гончаренка / фото з фейсбуку

Молодшому сину Кирилу зараз 8 років. Хлопчик навчається в третьому класі.

Молодший син Олексія Гончаренка / фото з інстаграму

Цікавим фактом із біографії родини є те, що батько Ольги раніше працював водієм у радянському "Газпромі". За словами політика, під час корпоратизації підприємства його тесть отримав частку акцій, завдяки чому родина свого часу змогла позичити в нього 700 тисяч доларів на придбання будинку.

Ольга Глова / колаж telegraf

За фахом Ольга Глова – дитяча лікарка, проте зараз вона будує кар'єру як приватна підприємиця. Її основний вид діяльності – обробка даних та розміщення інформації на вебсайтах. Згідно з декларацією нардепа, дохід дружини від бізнесу склав понад 6,6 мільйона гривень.

Крім того, Ольга є власницею квартири та горища в Одесі, придбаних у 2019 році за 1,88 мільйона гривень, а також співвласницею квартири в рідному Миколаєві.

Від "Партії регіонів" до заяв про поступки Росії: хто такий Олексій Гончаренко

Шлях самого Олексія Гончаренка у політиці доволі епатажний та сповнений різких поворотів. Син колишнього одіозного мера Одеси Олексія Костусєва (від якого взяв лише ім'я, залишивши мамине прізвище), він починав кар'єру як активний прихильник "Партії регіонів" та проросійських ідей. У нульових роках завдяки вмінню яскраво виступати Гончаренко швидко став зіркою політичних токшоу, де активно захищав російську мову та виступав проти українського дубляжу.

Янукович та Гончаренко / фото з відкритих джерел

Проте під час Революції Гідності у 2014 році політик кардинально "перевзувся", підтримав проукраїнський курс та згодом приєднався до команди Петра Порошенка. У статусі народного депутата він роками грав роль головного троля та подразника для опонентів, відзначався гучними суперечками з чинною владою та навіть брав участь в інсценуванні власного викрадення СБУ у 2017 році.

Олексій Гончаренко / фото з інстаграму

Восени 2026 року ім'я Гончаренка знову опинилося в центрі масштабного скандалу. На тлі російських атак нардеп зробив серію заяв про свій "мирний план" – необхідність переговорів та завершення війни ціною поступок агресору. Ці слова неабияк збурили суспільство: багато хто побачив у цьому просування ідей капітуляції, що викликало хвилю обурення та змусило реагувати на ситуацію навіть президента.







