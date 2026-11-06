"Не повторюйте моїх помилок": хворий на рак шкіри режисер Комаровський звернувся до фанів

Український режисер Олексій Комаровський відверто поділився новими подробицями своєї боротьби з раком шкіри. Митець зізнався, що вже готується до серйозної операції на обличчі та був змушений кардинально змінити спосіб життя.

В інтерв'ю для проєкту РБК-Україна чоловік розповів, що злоякісне утворення з'явилося на його обличчі. Хоча в родині вже були схожі випадки, такий діагноз став для нього справжньою несподіванкою.

Конкретну стадію захворювання режисер називати не став. Проте він запевнив, що хвороба не має агресивного перебігу, тому прогнози лікарів є втішними.

Я точно не відчув те, що люди відчувають в дуже агресивних чи інших серйозних стадіях. Жити я буду. Якщо не запущу, все вчасно зроблю і буду слідкувати,

– поділився Олексій.

Через недугу Комаровському довелося назавжди відмовитися від улюбленої звички. Тепер йому категорично не можна засмагати.

Я вже прийняв. Є план дій і конкретні процеси. Вже я собі заборонив певні речі: засмагу. Я дуже любив засмагати. Сонце – заборонена штука для мене. Але мене надихнуло те, хто з відомих людей з цим боровся. Я не можу це сховати й мені треба просто сказати: так, це є, не повторюйте моїх помилок. Тепер маю заряд нагадати про це людям,

– розповів режисер.

Зараз уражену ділянку на обличчі він прикриває спеціальним пластирем і не соромиться своєї зовнішності. Попереду на Олексія чекає хірургічне втручання, наслідки якого будуть досить помітними.

Після операції буде взагалі така велика штука. Але нічого, нормально. Вона не забирає сили, на цій стадії. Я енергійний,

– зізнався Комаровський.

Олексій Комаровський / фото aleks_komarovsky

Своєю історією митець прагне нагадати українцям про важливість своєчасних медичних обстежень. Він закликає не повторювати його помилок та уважно ставитися до власного здоров'я.

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