Зірка серіалу "КОД" готується до батьківства після другого весілля з дружиною

Йдеться про Олексія Суровцева, чиє особисте життя неабияк довго обговорювали у пресі. Сьогодні ж він поділився, що разом із дружиною "працюють" над поповненням родини.

Спершу нагадаємо, що з Ксенією актор одружувався двічі. Вони перебували у шлюбі 12 років, а у 2021 році оголосили про розлучення. Під час повномасштабного вторгнення Олексій та Ксенія знову зійшлися. У вересні 2023 року вони одружилися вдруге. В інтерв'ю РБК-Україна чоловік розповів про майбутнє розширення сім'ї.

Суровцев офіційно підтвердив, що разом із коханою працюють над тим, щоб найближчим часом отримати статус батьків. Подружжя мріє про двох дітей, але зараз їхнє найбільше бажання одне – поява первістка.

Так, плануємо. Просто зараз працюємо над цим. Хотілося б двоє, напевно, а там хоча б одненького,

– відверто заявив актор.

Олексію взагалі не принципово, хто народиться – хлопчик чи дівчинка. Пара уже навіть думала над іменами, однак остаточно ухвалять рішення після народження малюка.

Олексій Суровцев із дружиною / Фото з інстаграму актора

Зазначимо, що першою дружиною актора була жінка, на ім'я Ольга. Шлюб протримався два роки, за словами Олексія, у цих стосунках зраджували обоє.

Цікаво, що ще у січні 2024 року вперше з'явились чутки, що Суровцев стане батьком. Він написав неоднозначний коментар про це під дописом свого знайомого.