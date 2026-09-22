Актор і військовий Олексій Тритенко повідомив про горе в родині: "Пішла найсвітліша людина"

Український актор і військовослужбовець Олексій Тритенко, якого більшість глядачів знають за серіалом "Коли ми вдома", повідомив про важку втрату в родині. У ніч проти 22 вересня помер батько артиста.

Про смерть рідної людини Тритенко розповів на особистій сторінці в інстаграмі, поділившись щемливим дописом.

Для Олексія Тритенка батько був не лише рідною людиною, а й наставником та прикладом у житті. Актор присвятив йому теплі слова та згадав, чого навчився від тата.

Сьогодні вночі не стало Батька. Друга, наставника, найкращого життєвого прикладу – як треба любити свою сім'ю, виховувати дітей і, найголовніше, як любити життя. Пішла у Всесвіт найсвітліша людина в моєму житті. Стало темно. Легкої ходи, рідненький… Я тебе люблю,

– написав Олексій Тритенко.

Під дописом його колеги, друзі та підписники висловили співчуття родині актора й підтримали його у важкий момент. Серед тих, хто відреагував на сумну звістку, – акторка Даша Трегубова, актор Владислав Нікітюк та інші.

"Дуже співчуваю…"

"Співчуваю Вам. Тримайтеся та бережіть себе",

"Царство Небесне татові… Вічна пам'ять".

Колеги та підписники підтримали Олексія Тритенка / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Олексій Тритенко приєднався до лав Сил оборони України та змінив акторську діяльність на військову службу. Раніше ми розповідали, де саме служить актор та чим він займається зараз.