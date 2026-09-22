О смерти родного человека Тритенко рассказал на своей странице в инстаграме, опубликовав трогательный пост.

Для Алексея Тритенко отец был не только родным человеком, но и наставником, и примером в жизни. Актер посвятил ему теплые слова и вспомнил, чему научился у отца.

Сегодня ночью ушел из жизни Отец. Друг, наставник, лучший жизненный пример – как нужно любить свою семью, воспитывать детей и, самое главное, как любить жизнь. Ушел во Вселенную самый светлый человек в моей жизни. Стало темно. Легкой поступью, родной… Я тебя люблю,

– написал Алексей Тритенко.

Под постом его коллеги друзья и подписчики выразили соболезнования семье актера и поддержали его в трудную минуту. Среди тех, кто отреагировал на печальную новость, – актриса Даша Трегубова, актер Владислав Никитюк и другие.

"Очень сочувствую…"

"Сочувствую вам. Держитесь и берегите себя",

"Царство Небесное папе… Вечная память".

Коллеги и подписчики поддержали Алексея Тритенко / Скриншоты из инстаграма

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Алексей Тритенко вступил в ряды Сил обороны Украины и сменил актерскую деятельность на военную службу. Ранее мы рассказывали, где именно служит актер и чем он занимается сейчас.