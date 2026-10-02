Кохана Тараса Цимбалюка стала учасницею "Голосу країни" і показала перші кадри зі зйомок шоу

Вже у жовтні на екрани повернеться вокальне шоу "Голос країни". І напередодні прем'єри стало відомо, що учасницею нового сезону проєкту стала українська акторка Олена Світлицька, яка також відома як кохана актора Тараса Цимбалюка.

Про свою участь у шоу Олена повідомила в інстаграмі. Вона зізналася, що мріяла потрапити на "Голос країни" ще змалечку, однак лише тепер наважилася здійснити цю мрію.

Акторка опублікувала кадри зі знімального майданчика. На них Світлицька постала за лаштунками проєкту, під час виступу та інтерв'ю. Водночас подробиці свого виступу вона поки що не розкрила, тож невідомо, яку саме пісню виконала акторка та як відреагували на неї тренери.

Участь Олени у вокальному шоу вже прокоментував і Тарас Цимбалюк. Світлицька розповіла, що після її виступу коханий жартома називає її Ріанною. Сам актор у своїх інстаграм-сторіс наголосив, що пишається партнеркою.

Тарас Цимбалюк прокоментував участь коханої в шоу "Голос країни" / Скриншоти з інстаграму

Зазначимо, що прем'єра нового сезону "Голосу країни" відбудеться 25 жовтня о 21:00. Випуски шоу транслюватимуть на телеканалі "1+1 Україна", а також вони будуть доступні на Netflix.

Ще влітку стало відомо, що цього сезону тренерські крісла у "Голосі країни" займуть Тіна Кароль та Наталія Могилевська. Згодом творці проєкту також розкрили ім'я третього тренера.