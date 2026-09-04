Тепер команда проєкту назвала ім'я ще одного наставника. Ним став популярний український співак MONATIK. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці "Голосу країни".

Для артиста це буде вже четвертий сезон у ролі тренера "Голосу країни". Водночас загалом він ушосте долучиться до міжнародного формату The Voice.

Це завжди приємно, коли тебе, а значить і твоє музичне бачення, запрошують у крісло наставника, і я ставлюся до цього дуже відповідально. Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше. З вірою у майбутнє. Шукаю неповторні тембри особистостей, котрі надихають на створення чогось цікавого,

– зазначив Дмитро Монатік.

У команді "Голосу країни" наголосили, що артист має особливий підхід до роботи з учасниками. Він уміє помічати не лише вокальні здібності, а й харизму, індивідуальність та особисту історію кожного. Саме тому команди MONATIK у попередніх сезонах вирізнялися яскравими та самобутніми учасниками, які згодом могли заявити про себе на українській музичній сцені.

Таким чином, у новому сезоні за учасників боротимуться одразу три досвідчені українські артисти – Тіна Кароль, Наталія Могилевська та MONATIK. Ім'я четвертого наставника поки залишається інтригою.

До слова, українські артисти останнім часом активно долучаються до популярних телешоу не лише як учасники, а і як судді та наставники. Лише нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного танцювального шоу.