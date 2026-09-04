Теперь команда проекта назвала имя еще одного наставника. Им стал популярный украинский певец MONATIK. Об этом сообщили на официальной странице "Голоса страны" в инстаграме.

Для артиста это будет уже четвертый сезон в роли тренера "Голоса страны". При этом в целом он в шестой раз присоединится к международному формату The Voice.

Всегда приятно, когда тебя, а значит и твое музыкальное видение, приглашают в кресло наставника, и я отношусь к этому очень ответственно. Хочу, чтобы голос нового поколения звучал еще громче. С верой в будущее. Ищу неповторимые тембры личностей, которые вдохновляют на создание чего-то интересного,

– отметил Дмитрий Монатик.

В команде "Голоса страны" подчеркнули, что у артиста особый подход к работе с участниками. Он умеет замечать не только вокальные способности, но и харизму, индивидуальность и личную историю каждого. Именно поэтому команды MONATIK в предыдущих сезонах отличались яркими и самобытными участниками, которые впоследствии смогли заявить о себе на украинской музыкальной сцене.

Таким образом, в новом сезоне за участников будут бороться сразу три опытных украинских артиста – Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK. Имя четвертого наставника пока остается интригой.

К слову, украинские артисты в последнее время активно участвуют в популярных телешоу не только в качестве участников, но и в качестве судей и наставников. Совсем недавно стало известно, что Надя Дорофеева стала судьей нового сезона популярного танцевального шоу.