Об участии в шоу Елена сообщила в инстаграме. Она призналась, что с детства мечтала попасть на "Голос страны", но только сейчас решилась воплотить эту мечту в жизнь.

Актриса опубликовала кадры со съемочной площадки. На них Светлицкая запечатлена за кулисами проекта, во время выступления и интервью. В то же время подробности своего выступления она пока не раскрыла, поэтому неизвестно, какую именно песню исполнила актриса и как на нее отреагировали тренеры.

Участие Елены в вокальном шоу уже прокомментировал и Тарас Цимбалюк. Светлицкая рассказала, что после ее выступления возлюбленный в шутку называет ее Рианной. Сам актер в своих инстаграм-сторис подчеркнул, что гордится партнершей.

Тарас Цимбалюк прокомментировал участие возлюбленной в шоу "Голос страны" / Скриншоты из инстаграма

Отметим, что премьера нового сезона "Голоса страны" состоится 25 октября в 21:00. Выпуски шоу будут транслироваться на телеканале "1+1 Украина", а также будут доступны на Netflix.

Еще летом стало известно, что в этом сезоне тренерские кресла в "Голосе страны" займут Тина Кароль и Наталья Могилевская. Впоследствии создатели проекта также обнародовали имя третьего тренера.