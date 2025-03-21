Ностальгія накотила на мене, – акторка Олена Світлицька зізналась, що слухає пісні Меладзе

Акторка Олена Світлицька розповіла, що інколи слухає пісні Меладзе, однак не уточнила про кого йдеться: про Валерія чи Костянтина. Водночас жінка розуміє, що її зізнання може викликати обурення в українського суспільства.

Про це Олена Світлицька розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, інформує Show 24. На таке зізнання акторки інтерв'юер відреагував доволі критично.

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Мені навіть соромно зізнатись, чесно кажучи. Але є деякі пісні Меладзе російською мовою, які я згадую, і мені хочеться їх поспівати. Я можу тихенько, поки ніхто не бачить, послухати,

– сказала акторка.

Олена Світлицька поділилась, що колись хотіла стати учасницею гурту "ВІА Гра", продюсером якого був Костянтин Меладзе, та навіть пройшла кастинг. Проте їй не вистачило віри в себе.

Олена Світлицька розуміє, що може зіткнутися з критикою

Акторка розуміє, що може зіткнутися з критикою від українців через те, що слухає російські пісні. Тож Слава Дьомін запитав, чи шкодує вона про своє зізнання, яке зробила на емоціях.

Ні, не шкодую. Це я. Навіщо брехати собі й іншим?,

– відповіла Світлицька.

Інтерв'юєр нагадав акторці, що прослуховуючи пісні російських артистів (навіть один раз), українці фінансують війну. Олена Світлицька відповіла, що усвідомлює це, але виправдалась ностальгією.

Один раз я можу послухати. Ну, ностальгія накотила на мене,

– додала вона.

Інтерв'ю з Оленою Світлицькою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Олена Світлицька розповіла, що досі не розлучилася з чоловіком, однак подружжя розуміє, що це потрібно зробити. Про розлучення з Миколою акторка оголосила ще в січні.