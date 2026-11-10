Хто така Олена Українець, чиї уроки вокалу підкорили TikTok і привернули увагу Леді Гаги

Українська викладачка вокалу Олена Українець стала відомою завдяки незвичній манері проводити заняття, які перетворилися на справжній хіт у TikTok. Її відео набирають мільйони переглядів, а серед тих, хто звернув на них увагу, опинилася навіть світова зірка. Тепер блогерка вирішила випробувати себе ще й на великій сцені.

24 Канал розповідає, хто така Олена Українець, чим вона підкорила соцмережі та як опинилася серед учасників "Голосу країни".

Хто така Олена Українець

Олена Українець – українська викладачка вокалу, музикантка та блогерка з Рівного. Вона присвятила викладанню співу понад 12 років. Спочатку працювала індивідуально з учнями, а у 2020 році відкрила власну школу вокалу.

Згодом Олена почала активно розвивати сторінки в соцмережах. Спершу вона скептично ставилася до TikTok і не сприймала платформу як серйозний інструмент для популяризації музики. Однак усе змінилося, коли короткі відео з її занять почали набирати дедалі більше переглядів.

Олена Українець / Фото з інстаграму elena_mysound

Чим Олена Українець підкорила TikTok

Головна особливість Олени – її експресивна манера викладання. Під час занять вона не просто пояснює учням вокальні прийоми, а буквально проживає кожну пісню разом із ними: активно жестикулює, рухається, емоційно реагує на виконання та створює незвичну атмосферу.

При цьому викладачка може спеціально відволікати учнів під час співу, аби навчити їх зосереджуватися на виконанні навіть у неідеальних умовах. Саме такі моменти часто стають основою її вірусних роликів.

Олена пояснювала в інтерв'ю "Суспільне Культура", що така поведінка є частиною її характеру. Водночас вона не використовує однаковий підхід до всіх: початківцям, які мають комплекси або соромляться співати, може бути потрібна значно м'якша підтримка.

Її уроки стали популярними не лише серед українців. Деякі відео збирали десятки мільйонів переглядів, а самі виконавці пісень звертали увагу на роботи викладачки та її учнів.

Чому Леді Гага звернула увагу на Олену Українець

Одним із найгучніших моментів у кар'єрі викладачки став кавер на пісню "Abracadabra" американської співачки Леді Гаги.

Олена записала відео разом зі своєю ученицею з Рівного. Дівчинка виконувала композицію, а викладачка традиційно додавала заняттю емоційності та характерних рухів.

Ролик привернув увагу самої Леді Гаги. Співачка не лише залишила під ним коментар "How cute" ("Як мило"), а й поширила відео у своїх соцмережах. Після цього популярність запису стрімко зросла: за даними 24 Каналу, він зібрав майже 23 мільйони переглядів і понад мільйон вподобань.

Підхопили вірусний формат і користувачі мережі. Вони почали знімати власні пародії на емоційні уроки вокалу Олени. До тренду долучалися навіть військові.

Олена Українець прийшла на "Голос країни"

Ще одним важливим кроком для викладачки стала участь у 14-му сезоні "Голосу країни". Олена давно хотіла випробувати свої сили на сцені проєкту, хоча раніше мала невдалий досвід кастингів.

Під час сліпих прослуховувань вона виконала пісню "Ти мені не даєш" гурту "Скрябін" та Наталії Могилевської. Її виступ настільки сподобався тренерам, що до Олени розвернулися одразу троє – сама Могилевська, Тіна Кароль та Артем Пивоваров.

Після номера Наталія навіть вийшла на сцену, щоб виконати композицію разом з учасницею. Попри це, Олена зрештою обрала команду Артема Пивоварова.

Тепер же Олена Українець не лише навчає інших співати, а й сама виходить на велику сцену.