Олена Зеленська вразила стильним образом на зустрічі з Меланією Трамп у Нью-Йорку: відео

Перша леді України Олена Зеленська продовжує свій важливий дипломатичний візит до США, супроводжуючи президента Володимира Зеленського. У Нью-Йорку вона провела низку вагомих зустрічей, серед яких – знайомство з Меланією Трамп, продемонструвавши бездоганний смак в одязі.

Подружжя Зеленських прибуло до Нью-Йорка для участі у заходах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Програма першої леді виявилася надзвичайно насиченою: виступи перед студентами Колумбійського університету, зустрічі з американськими бізнесменами та презентація результатів Саміту перших леді та джентльменів.

Однією з найочікуваніших подій стала зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Олена Зеленська взяла участь у ланчі в рамках ініціативи "Спільне сприяння майбутньому". Для цього заходу українська перша леді обрала неймовірно стильний та стриманий діловий образ. Вона з'явилася на публіці у світло-сірому жакеті вільного крою, який гармонійно поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.

BEHIND THE SCENES IN NYC. First Lady Melania Trump is taking Fostering the Future to the global stage, bringing together 57 nations and major technology leaders, including Apple CEO @tim_cook to expand digital access, strengthen online safety, and prepare children for the future. @flotus — Stella Escobedo (@StellaEscoTV) September 22, 2026

Свій вишуканий аутфіт Зеленська доповнила класичними туфлями-човниками та мінімалістичними прикрасами. Такий вибір підкреслив її елегантність і додав образу сучасності та стриманості, що ідеально відповідало формату заходу.

Також у межах дипломатичного тижня Олена Зеленська вперше особисто зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Марі-Франс ван Хіл. Для цього знайомства вона обрала дещо інший, але не менш ефектний лук: чорні широкі штани та чорну сорочку, поверх якої одягла вкорочений світлий жакет із принтом у розмиту клітинку. Цей жакет мав цікавий крій, що нагадував сорочку з округлими бічними вирізами та чорними ґудзиками. Образ завершили лакові підбори, золоті сережки та брошка з китицями у вигляді квітки.

Олена Зеленська та Марі-Франс ван Хіл / фото з інстаграму

Цікаво, що під час цієї теплої бесіди Марі-Франс ван Хіл передала Олені лист від свого чоловіка, який той написав ще під час свого літнього візиту до України. Перші леді обговорили важливість британської допомоги та підготовку до наступного Саміту в Києві.

Нещодавно Олена Зеленська прибула до Канади разом зі своїм чоловіком та привернула увагу своїм стриманим образом.