Супруги Зеленские прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа первой леди оказалась чрезвычайно насыщенной: выступления перед студентами Колумбийского университета, встречи с американскими бизнесменами и презентация результатов Саммита первых леди и джентльменов.

Одним из самых ожидаемых событий стала встреча с первой леди США Меланией Трамп. Елена Зеленская приняла участие в обеде в рамках инициативы "Совместное содействие будущему". Для этого мероприятия украинская первая леди выбрала невероятно стильный и сдержанный деловой образ. Она появилась на публике в светло-сером жакете свободного кроя, который гармонично сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.

Свой изысканный наряд Зеленская дополнила классическими туфлями-лодочками и минималистичными украшениями. Такой выбор подчеркнул ее элегантность и придал образу современность и сдержанность, что идеально соответствовало формату мероприятия.

Также в рамках дипломатической недели Елена Зеленская впервые лично встретилась с супругой премьер-министра Великобритании Мари-Франс ван Хил. Для этой встречи она выбрала несколько иной, но не менее эффектный наряд: черные широкие штаны и черную рубашку, поверх которой надела укороченный светлый жакет с принтом в виде размытой клетки. Этот жакет имел интересный крой, напоминавший рубашку с округлыми боковыми вырезами и черными пуговицами. Образ дополнили лаковые туфли на каблуке, золотые серьги и брошь с кисточками в виде цветка.

Елена Зеленская и Мари-Франс ван Хил / фото из инстаграма

Интересно, что во время этой теплой беседы Мари-Франс ван Хил передала Елене письмо от своего мужа, которое он написал еще во время своего летнего визита в Украину. Первые леди обсудили важность британской помощи и подготовку к следующему саммиту в Киеве.

Недавно Елена Зеленская прибыла в Канаду вместе со своим мужем и привлекла внимание своим сдержанным образом.