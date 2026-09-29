Вилетіли з гнізда: Сумська поділилася архівним фото Паперної та розповіла про молодшу доньку

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про материнство. Знаменитість розповіла, як сприйняла переїзд молодшої доньки Ганни до бойфренда, та розчулила мережу архівними спогадами про старшу – Антоніну Паперну.

Під час спілкування в Instagram артистка відповіла на запитання, яке турбує багатьох батьків: як змиритися з тим, що діти швидко дорослішають. Сумська зізналася, що відпустити молодшу доньку Ганну Борисюк у самостійне життя з її коханим було непросто. Проте акторка радить батькам не втручатися в особистий простір, а навпаки – просто радіти щастю своїх дітей і приділяти час собі.

Зазвичай це відбувається зненацька… Ось доця була з вами, а потім раз – і вже зі своїм коханим… Просто прийняти це! Якщо донька знайшла себе – це щастя! Треба радіти! А от якщо прийшла з милим до вас – трохи інша розмова… Найголовніше – живіть своє життя, займайтесь улюбленою справою, а діти вже вилетіли з гнізда…

– наголосила акторка.

Ольга Сумська з молодшою донькою / фото з інстаграму

Не оминула увагою Ольга Сумська і запитання про свою старшу доньку Антоніну Паперну. Знаменитість поділилася в мережі рідкісним архівним фото та пригадала, як дівчинка фактично виросла за театральними лаштунками. За словами зіркової мами, Тоня з дитинства вбирала в себе творчу атмосферу, спостерігаючи за її роботою.

Змалечку доця часто була зі мною на виставах, знала всі мої ролі в театрі Лесі Українки, я там працювала 20 років! Незабутній період життя! Виросла красунею, дуже талановита!

– пригадала знаменитість.

Ольга Сумська зі старшою донькою / фото з інстаграму

Нагадаємо, Ольга Сумська виховала двох доньок від різних шлюбів. Старша, Антоніна, народилася у першому шлюбі акторки з колегою по сцені Євгеном Паперним. Молодша ж донька, Ганна, з'явилася на світ у другому шлюбі зірки з відомим актором Віталієм Борисюком, із яким Сумська щаслива у стосунках і досі.

Нещодавно Ольга Сумська стала брюнеткою з коротким волоссям і тепер її називають "українською Демі Мур".



