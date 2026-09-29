Во время общения в инстаграме артистка ответила на вопрос, который волнует многих родителей: как смириться с тем, что дети быстро взрослеют. Сумская призналась, что отпустить младшую дочь Анну Борисюк в самостоятельную жизнь с ее возлюбленным было непросто. Однако актриса советует родителям не вторгаться в личное пространство, а наоборот – просто радоваться счастью своих детей и уделять время себе.

Обычно это происходит неожиданно… Вот дочка была с вами, а потом раз – и уже со своим любимым… Просто примите это! Если дочь нашла себя – это счастье! Надо радоваться! А вот если она пришла с парнем к вам – это уже совсем другой разговор… Самое главное – живите своей жизнью, занимайтесь любимым делом, а дети уже вылетели из гнезда…

– подчеркнула актриса.

Ольга Сумская с младшей дочерью / фото из инстаграма

Не обошла вниманием Ольга Сумская и вопрос о своей старшей дочери Антонине Паперной. Знаменитость поделилась в сети редким архивным фото и вспомнила, как девочка фактически выросла за театральными кулисами. По словам звездной мамы, Тоня с детства впитывала творческую атмосферу, наблюдая за ее работой.

С самого детства дочка часто бывала со мной на спектаклях, знала все мои роли в театре имени Леси Украинки, я там работала 20 лет! Незабываемый период жизни! Выросла красавицей, очень талантливая!

– вспомнила знаменитость.

Ольга Сумская со старшей дочерью / фото из инстаграма

Напомним, Ольга Сумская воспитала двух дочерей от разных браков. Старшая, Антонина, родилась в первом браке актрисы с коллегой по сцене Евгением Паперным. Младшая же дочь, Анна, появилась на свет во втором браке звезды с известным актером Виталием Борисюком, с которым Сумская счастлива в отношениях и по сей день.

Недавно Ольга Сумская стала брюнеткой с короткими волосами, и теперь ее называют "украинской Деми Мур".



