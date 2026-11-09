Ольга Сумська поділилася лайфхаками, як справляється з відсутністю світла та води

Акторка Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк продовжують жити у Києві та відчувати на собі усі складнощі виживання під час війни. За ці роки акторка вже пристосувалася жити без світла та води й має свої лайфхаки.

Нещодавно у коментарі ТСН Гламур Сумська поділилася тим, як їй вдається переживати труднощі, з якими стикаються тисячі українців. Головний лайфхак від зірки – запастися водою.

Наповнити ванну – оце у мене вже лайфхак, який працює, тому що несподівано відключили воду, вимкнули світло – води немає, бо ми на високому поверсі. Вона не доходить, насоси не працюють, і водичка з ванни врятувала. Я і голову помила. З баклажки набираю, як колись у бабусі – кружечкою, мисочкою, нагріваю. А що ж робити,

– каже Сумська.

Акторка додає, що люди можуть звикнути до всього, навіть до найстрашнішого. Сумська також поділилася з українцями лайфхаком, як готує, коли немає електропостачання. Акторка має плитку з газовим балоном, а також зарядну станцію.

Ми її придбали ще позаминулого року. Причому думали, ну так, на рік. Я думаю, ну для чого? Потім, коли вже світло повернулося, я Віталіку кажу: "То може, ми десь її гарненько продамо? Може, комусь вона ще знадобиться?" А Віталік каже: "Ні-ні-ні, давай залишати, тому що невідомо, що буде",

– додала Ольга.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму olgasumska

Проте не всі українські зірки справляються з постійними обстрілами, відключенням світла та води. Багато хто зі знаменитостей наважився на виїзд з країни. Зокрема, нещодавно стало відомо, що блогерка Невгамовна Монро покинула країну, проте дуже швидко повернулася. Днями вона розповіла, чому не змогла побудувати життя у Франції.